Gedenkveranstaltung in Hückeswagen : Erinnerung an Gewalttat von 1932

Zur Beerdigung der drei Kommunisten am 18. März 1932 war ganz Hückeswagen auf den Beinen. Foto: Archiv BZG

Hückeswagen 90 Jahre nach der Ermordung von drei Kommunisten durch Nationalsozialisten wollen zwei Organisatoren an diesen schwarzen Tag in der Hückeswagener Stadtgeschichte erinnern. Und auf das Wiedererstarken der Rechten aufmerksam machen.

Wer über den Bürgersteig entlang der Peterstraße geht, dem fallen drei goldfarbene Pflastersteine auf. Es sind sogenannte Stolpersteine, die an Bruno Blumberg (32), Friedrich Wilhelm Mondré (38) und Johann Fries (42) erinnern. Die drei Kommunisten waren am 13. März 1932, dem Tag der Reichspräsidentenwahl, von Mitgliedern der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA) an eben diesen Stellen erschossen worden. Sie hatten sich den SA-Leuten aus Lennep in den Weg gestellt, als diese eine rote Fahne von einem Fabrikschornstein herunterreißen wollten. Für die drei Ermordeten waren 2016 an der Peterstraße auf Anregung durch den Verein Bergische Zeitgeschichte (BZG) durch den Künstler Bildhauer Gunter Demnig Stolpersteine verlegt worden.

An die Ereignisse von 1932 wollen die BZG und das Aktionsbündnis „Unser Oberberg ist bunt, nicht braun“ am kommenden Sonntag, 13. März, erinnern. Ab 11 Uhr gibt es vor dem Haus Peterstraße 13 („Gotteshütte“) eine kleine Gedenkfeier, zu der alle Interessierten willkommen sind. „Es geht uns darum, der Opfer von damals zu gedenken und zugleich vor einem Erstarken extrem rechter Kräfte heute zu warnen“, heißt es in der Ankündigung. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Dietmar Persian wird Irmgard Hannoschöck über die Ereignisse von 1932 berichten, BZG-Vorsitzende Iris Kausemann porträtiert die drei Kommunisten. Schließlich wird Gerhard Jenders („Unser Oberberg ist bunt, nicht braun“) aufzeigen, was die Ereignisse von vor 90 Jahren heute bedeuten. Zum Abschluss wird der Toten gedacht und werden Blumen an den Stolpersteinen abgelegt.

Auf dem Höchsten gibt es noch einen weiteren „Stolperstein“. Er erinnert seit Oktober 2019 an Otto Fröhlich, führendes Mitglied der KPD Hückeswagen. Unter den Nationalsozialisten saß er fast 32 Monate in Haft, ehe er am 20. Oktober 1935 im Konzentrationslager Esterwegen starb.

