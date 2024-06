Interview mit dem gebürtigen Hückeswagener Jonathan Lessing „Ein zukunftsfähiges Europa kann Probleme besser lösen“

Info

Der gebürtige Hückeswagener JonathanLessing ist Volkswirt und lebt mittlerweile in Berlin. Seit 2021 engagiert er sich in der europfreundlichen Partei Volt, die bei der Europawahl einen Achtungserfolg erzielt hat. Foto: Fudan University, Shanghai

Alter 28

Aufgewachsen in Hückeswagen

Schulen Katholische Grundschule, Kölner Straße, EvB-Gymnasium Wipperfürth (Abitur 2014)

Studium/Karriere 2014 bis 2017 Duales Studium Bankkaufmann/Finance in Düsseldorf (DZ Bank); bis 2020 Referent für Kommunikation und Strategie in Düsseldorf (DZ Bank); bis 2023 VWL-Masterabschlüsse in Groningen und Shanghai; bis heute: Referent für Strategie in Berlin und Frankfurt (KfW IPEX-Bank)

Politik 2018 Mitbegründer der Partei Young European Spirit, seit 2021 in der Partei Volt (in der die YES damals aufging).