Hospizgruppe Hückeswagen : Neue „Weggefährten“ für die Hospizgruppe

Judith Hanke (l.), Schriftführerin der Hospizgruppe, und Koordinatorin Tanja Wagner (M.) begrüßten die neuen „Weggefährten“ (v. l.) Dietmar Günther, Roselinde Schmitz, Eva Maria Breitkopf, Pia Weber und Hetti Mausbach. Foto: Hospizgruppe

Hückeswagen Fünf neue ehrenamtliche Hospizbegleiter haben ihren Kursus abgeschlossen. Dafür erhielten sie jetzt die entsprechenden Zertifikate überreicht.

Die Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ hat wieder einen Vorbereitungskursus für die ehrenamtliche Mitarbeit abgeschlossen. Referentin Elke Pracejus hatte die fünf Teilnehmer mehrere Monate auf diese Aufgabe vorbereitet, teilt Schriftführerin Judith Hanke mit. Ab September hatten sich die Männer und Frauen mit der letzten Lebenszeit, den eigenen Erfahrungen und Erwartungen und den Themen „Abschied“ und „Trauer in der Begleitung“ auseinandergesetzt. Die Geschichte und Entwicklung der Hospizarbeit gehört in dieser Vorbereitungszeit ebenso zu den Themen wie der Umgang mit An- und Zugehörigen und die Grundlagen der Palliativmedizin, heißt es in einer Pressemitteilung.

Judith Hanke überreichte jetzt die Zertifikate, und Tanja Wagner, Koordinatorin der Hospizgruppe, begrüßte alle Teilnehmer als neue „Weggefährten“. Ab Januar werden Roselinde Schmitz, Hetti Mausbach, Eva Maria Breitkopf, Pia Weber und Dietmar Günther die ersten Begleitungen übernehmen.

„Gerade in diesem Jahr ist die Anzahl der Begleitungen gestiegen, und daher freut sich die Gruppe über die Unterstützung“, berichtet die Schriftführerin. Damit auch weiterhin die Begleitung und der Lebensbeistand bei schwerer Krankheit für die Hückeswagener ausreichend zur Verfügung steht, wird auch im neuen Jahr wieder ein Vorbereitungskursus starten. Dazu findet am Samstag, 18. Januar, 18 Uhr, in den Räumen der Hospizgruppe ein Informationsabend statt.

Judith Hanke betont: „Wichtig ist, dass dieser Kursus nicht zur anschließenden Mitarbeit in der Hospizgruppe Hückeswagen verpflichtet, aber Voraussetzung ist.“ Jeder Teilnehmer könne nach Ende des Kurses entscheiden, ob er als „Zeitschenker“ die Gruppe unterstützen möchte oder nicht. Tanja Wagner wird alle Fragen zum Kursinhalt und zum Ablauf beantworten und steht unter Tel. 02192 9334858 für Anfragen zur Verfügung. Der Basiskursus beginnt dann am 6. März und endet am 5. Juni, nach der Sommerpause folgt der Aufbaukursus vom 31. August bis 9. Oktober.

(büba)