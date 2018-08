Fünf Hochzeiten am 18.8.18 im Hückeswagener Schloss

Hückeswagen Der dritte August-Samstag ist in diesem Jahr ein beliebter Hochzeitstermin. Warum? Weil es sich um ein Datum handelt, das man(n) sich gut merken kann.

Ein Tag im September vor 19 Jahren hatte vor allem eine Berufsgruppe reichlich Arbeit beschert: den Standesbeamten. Was war das für ein Ansturm auf die Standesämter, als sich viele Paare am 9.9.99 das Ja-Wort geben wollten. Doch auch danach gab es noch das eine oder andere einprägsame Datum – etwa der 11. November 2011, der wegen des 11.11.11 vor allem bei Karnvelasjecken hoch im Kurs stand, oder der 12. Dezember 2012. Aufgrund der Zwölfer-Zahlenkombination trauten sich so manche auch in einem Monat, der allgemein weniger attraktiv zum Heiraten ist. Nun steht erneut ein kurioses Datum an, das wieder so manche Heiratswilligen anlockt: der 18.8.18.