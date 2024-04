Konzert in Hückeswagen Frühlingshafter A-cappella-Gesang im Kultur-Haus Zach

In der bergischen Natur hält der Frühling immer mehr Einzug, und so soll am kommenden Samstag der Frühling auch musikalisch im Kultur-Haus Zach begrüßt werden. Dann präsentiert das Vokalensemble „El Grillo" unter dem Motto „Wonderful World" ein Konzert mit bekannten Liedern aus verschiedenen Teilen der Welt in abwechslungsreichen Arrangements, unter anderem aus den Bereichen Jazz, Gospel oder auch Klassik. Das Konzert beginnt bereits um 18 Uhr, teilt Stefan Noppenberger vom Trägerverein mit.