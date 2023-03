Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen „Frühlingsfest“ mit Markt, Autos und Aktionen

In den Geschäften der Werbegemeinschaft sprießen derzeit die Krokusse – erblühen sie in Weiß, erhält der Pate einen 20-Wuro-Gutschein der Werbegemeinschaft. Bei lila bleibt die Freude an der Frühlingsfarbe. Die Krokusaktion ist traditionell der Vorläufer des „Frühlingsfestes“ der Werbegemeinschaft: Beim verkaufsoffenen Sonntag am 5. März sind die Geschäfte wieder von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dort werden den Besuchern Bonbons angeboten. Und wer darin einen Zettel findet, erhält einen Blumenstrauß. Auf der Bahnhof- und Islandstraße ist zudem wieder die Beale Street Jazz Band unterwegs.