Frühlingsfest in Hückeswagen Wenn es nach Waffeln und Orchideen duftet

Deswegen mussten die Orchideen in allen Farben und Formen von Cornelia Neuhaus in Sachen Duft reichen – und natürlich die im Akkord frisch gebackenen Waffeln und der Kaffee. All das ergab ein angenehmes Allerlei, das von vielen Besuchern gerne genutzt wurde. Zum Teil kamen die Menschen aber auch ganz gezielt der Blumen wegen. Wie etwa eine Dame, die von ihrem Stock gestützt, den Seiteneingang nutzte und schnurstracks zum Orchideenstand ging. „Ich wollte nur wegen der Pflanzen herkommen, dann muss ich nicht in die Gärtnerei fahren“, sagte sie. Aber sonst verweilten die Besucher im Kultur-Haus Zach gerne für die eine oder andere Waffel oder ein Stückchen Kuchen. „Das ist eine schöne Ergänzung hier“, sagte eine andere Frau, die eigens wegen des verkaufsoffenen Sonntags aus Wermelskirchen in die Schloss-Stadt gekommen war.