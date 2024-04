Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen Aktionen, Kulinarik und Gewinne beim „Frühlingsfest“ des Einzelhandels

Temperaturen um die 18 Grad und etwas Sonne – das hat doch durchaus mit Frühling zu tun. Und so dürfte das „Frühlingsfest“ des Stadtmarketingvereins „Wir sind Hückeswagen“ am 7. April durchaus seinen Namen zurecht tragen. Dann sind Geschäfte in der Innenstadt sowie Möbel Happel in Wiehagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.