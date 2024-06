Evangelische Kirchengemeinden Hückeswagen und Radevormwald Fröhlich-festliches Open-Air Tauffest

Für Pastor Reimund Lenth bedeutet die Taufe nicht nur die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft, sondern auch ein persönliches Lebensereignis der Täuflinge. Er schlug daher vor: „Lasst den Tauftag in Eurem Familienleben bedeutend werden. Beschenkt Eure Kinder, Patenkinder und Enkel nicht nur zu Geburtstagen und an Weihnachten, sondern nehmt diesen Tauftag am 22. Juni mit in den Familienkalender auf“.