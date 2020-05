Hückeswagen-Strucksfeld : Frische Farbe für Nachblasstation

Die Kästen mit Pumpen für die Abwasserentsorgung gehören der Stadt. Auf Anregung von Anwohnern aus Strucksfeld hat der Bauhof diese jetzt in der Außenortschaft grün angestrichen. Foto: Rolf Bornefeld

Strucksfeld Der Abwasserbetrieb der Stadtverwaltung undder Bauhof haben jetzt auf eine Bürgeranregung aus Strucksfeld geagiert und graue Kästen für Pumpen der Abwasserstation grün streichen lassen.

Über Nacht war der der Rastplatz am Panoramasteig in Strucksfeld verschönert worden – „aus betongrauen Kästen wurden grüne, zur wunderschönen Landschaft passende gemacht“, berichten die Anwohner Doris und Rolf Bornefeld. Die Kästen, eine sogenannte Nachblasstation, gehören der Stadt und beinhalten die Pumpen für die Abwasserentsorgung. „Unsere Bitte um eine Verschönerung stieß im Bauhof offene Ohren“, berichtet Rolf Bornefeld. Doch auch der Abwasserbetrieb der Stadtverwaltung hatte da ein Wörtchen mitzureden gehabt. „Die Pumpstation musste sowieso neu gestrichen werden“, berichtet Bauhofleiter Magnus Bernard auf Anfrage. „Da hat man sich für Grün entschieden, was sehr gut dorthin passt.“