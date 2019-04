Voßhagen : Friedenskapelle ist immer noch ein Anziehungspunkt

Voßhagen Der Freundeskreis Friedenskapelle Voßhagen hatte jetzt zu seiner Jahreshauptversammlung auf den Hof der Familie Guski eingeladen.

Sie ist zwar idyllisch gelegen, liegt aber „weit ab vom Schuss“. Trotzdem wird die vor 34 Jahren eingeweihte Friedenskapelle Voßhagen regelmäßig und häufig besucht. Das geht aus den vielen Einträgen hervor, die die Besucher im Gästebuch der Kapelle hinterlassen. Bernhard Guski, Vorsitzender des Fördervereins, stellte jetzt auf der Jahreshauptversammlung Einträge vor. So wanderten Mitglieder der Kreuzkirche von der Montanusstraße an Himmelfahrt nach Voßhagen und feierten in der Friedenskapelle einen Gottesdienst. Das Partnerschaftskomitee aus Etaples kam im Juni vorbei, der SGV aus Düsseldorf machte zwei Wochen später Station an der Kapelle nahe der Wupper-Talsperre. Dort wurde musiziert, wurden zwei Goldhochzeiten und eine Hochzeit gefeiert, zudem fand in der Kapelle eine Trauerfeier statt.