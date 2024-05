Stadtbücherei Hückeswagen Freundeskreis stiftet eBook-Reader

Die Stadtbücherei in den Räumen an der Friedrichstraße kann sich technisch weiterentwickeln. Denn der Freundeskreis der Bibliothek stiftete jetzt zwei eBook-Reader der Marke „tolino vision 6“. Mit den zwei neuen aktuellen Modellen wird der Bestand an eBook-Readern der Stadtbibliothek auf insgesamt sechs tolinos aufgestockt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.