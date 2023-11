Montanusschule in Hückeswagen sucht Personal Freie Lehrerstellen an der Hauptschule

Werden die Stellen zum 1. Februar nicht besetzt, gehen sie nicht verloren, sondern können zum 1. Mai 2024 erneut besetzt werden. „Fürs nächste Schuljahr wären wir dann besser aufgestellt“, hofft Kruska. Er wolle künftig wieder mehr machen und verstärkt fördern. Mit zwei Kollegen in eine Klasse gehen zu können, sei wünschenswert, aber er fände es auch schon klasse, wenn wieder mehr Betreuung in den höheren Klassen möglich wäre – Stichwort: Bewerbungen schreiben, auf Ausbildung und Beruf vorbereiten. Es gab Zeiten, da konnte die Leseförderung an der Hauptschule in einer 1:1-Betreuung erfolgen. Das ist längst vorbei. „Denn von der Schülerzahl sind wir in den vergangenen Jahren gewachsen“, freut sich das Mitglied der Schulleitung. Und die Prognosen seien weiter positiv. Zum jetzigen Stand geht die Hückeswagener Hauptschule von leicht steigenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren aus. „Mit den neuen Stellen würden wir wieder auf stabileren Beinen stehen und hätten einfach mehr Möglichkeiten“, sagt Kruska. Im Frühjahr erwarte er zudem eine Kollegin aus dem Mutterschutz zurück.