Hückeswagens Nachbarstadt : Ein Liberaler will Bürgermeister von Wipperfürth werden

Frank-Michael Müller ist der Bürgemeister-Kandidat der FDP in Wipperfürth. Foto: Müller

Wipperfürth Die FDP setzt bei der Bürgermeisterwahl im September auf einen eigenen Kandidaten. Amtsinhaber Michael von Rekowski tritt nicht mehr an.

Die gemeinsame Kandidatin von CDU und SPD für die Bürgermeisterwahl in Wipperfürth am 13. September, Anne Loth, muss sich einem Gegenkandidaten stellen: Die FDP der Hansestadt schickt mit Frank-Michael Müller (Foto: Müller) einen eigenen Kandidaten ins Rennen. In Wipperfürth wird es im Herbst auf jeden Fall einen neuen Verwaltungschef geben, da Amtsinhaber Michael von Rekowski nach zwei Legislaturperioden nicht mehr zur Wahl antritt. Er wechselt in die Privatwirtschaft.

Für Müller ist seine Kandidatur eine Rückkehr in die Kommunalpolitik seiner Heimatstadt: Bereits von 1984 bis 1989 war der gelernte Verlagskaufmann im Stadtrat aktiv, damals aber noch für die CDU. Nach 30 Jahren in der Medienbranche und acht Jahren als Unternehmer wolle er sich jetzt wieder in und für Wipperfürth engagieren, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Punkten will er nach eigener Aussage mit seiner Wirtschaftskompetenz und Führungserfahrung: „Als langjähriger Geschäftsführer des Focus Magazin Verlags war ich zusammen mit Helmut Markwort verantwortlich für rund 400 Mitarbeiter sowie Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe“, berichtet er. Jetzt gehe es darum, die Wähler in Wipperfürth zu überzeugen. Wobei es ihm die Corona-Krise schwer macht, sich denen zu stellen, da es wegen des Kontaktverbits keine Veranstaltungen gibt, auch keine politischen.

Frank-Michael Müller ist verheiratet, seine Frau Claudia stammt ebenfalls aus Wipperfürth. Das Paar hat drei erwachsene Kinder und drei Enkel. 2017 zog es die beiden von Bayern wieder in Richtung Heimat – sie leben derzeit in Siegburg.

Als 20-Jähriger startete Müller 1980 in die Jugendarbeit und Jugendpolitik, war Mitglied der CDU und Jungen Union, Vorsitzender des Stadt- und des Kreisjugendrings. Als „Meilenstein“ bezeichnet er die Eröffnung des ersten Jugendzentrums in Wipperfürth. Von 1984 bis 1989 war der Wipperfürther CDU-Ratsherr und stellvertretender Fraktionschef. „Eine erneute Kandidatur war aus beruflichen Gründen nicht möglich“, sagt er. Vor zwei Jahren wechselte Müller – wegen seiner Münchener Zeit inzwischen CSU-Mitglied – zu den Liberalen, weil ihm die „Wischiwaschi-Politik“ des damaligen CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer gegen den Strich ging. Mit der FDP wagt der 59-Jährige nun einen Neustart in der Politik.

Dass er auch „Bürgermeister kann“ daraus macht er kein Hehl und verweist auf seine berufliche Vita. Von 1979 bis 1998 arbeitete er sich im Bastei-Verlag vom Auszubildenden zum stellvertretenden Verlagsleiter hoch. Anschließend ging er zum Focus Magazin Verlag in München, wo es für Müller von der Anzeigenleitung bis in die Geschäftsführung ging. Es folgten ab 2010 zwei Jahre als Geschäftsführer des Instituts für Medien- und Konsumentenforschung, ehe er er das Unternehmen reponsio gründete, das „Antworten auf alle Marketingfragen der Uhren- und Schmuckbranche gibt“ und dessen Geschäftsführer Müller ist.