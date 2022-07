Unterwegs in Hückeswagen : Herz-liche Sommergrüße aus der Schloss-Stadt

Hückeswagen Hückeswagen zeigt Herz – nicht nur, aber auch in diesem Sommer. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht an vielen Ecken Botschaften in Herzform – etwa als Schmuckstücke oder als einfach als Einladung. Auch als Dekoartikel sind Herzen offenbar sehr beliebt. Und dann gibt’s da ja auch noch die von Herzen kommenden Grüße, gebildet mit den Händen. . .

(büba)