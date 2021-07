EM in der Hückeswagener Innenstadt : Forza Italia! – Mini-Autocorso im Bergischen Kreisel

EM in der Hückeswagener Innenstadt

Hückeswagen Auch wenn es nur ein Mini-Corso mit wenigen Autos war, drehten die Fans laut hupend und mit italienischen Fahnen am Autofenster ihre Runden durch den Bergischen Kreisel.

Als kurz vor Mitternacht am Sonntag feststand, dass Italien nach Verlängerung und Elfmeterschießen Fußball-Europameister ist, machten sich auch ein paar Hückeswagener Fans der „Squadra Azzurra“ auf zu einem Autocorso durch die Innenstadt. Auch wenn es nur ein Mini-Corso mit wenigen Autos war, drehten die Fans laut hupend und mit italienischen Fahnen am Autofenster ihre Runden durch den Bergischen Kreisel. Um diese Zeit waren die Pizzeria an der Marktstraße und die beiden italienischen Eisdielen längst geschlossen. Einige Gäste des Kolpinghauses hatten das Spiel vor dem Bildschirm auf der Außenterrasse verfolgt. Für die italienischen Fans aus der Schloss-Stadt war eher der Wipperfürther Marktplatz Anlaufstelle für den gemeinsamen Jubel, wie auch schon nach dem Halbfinale.