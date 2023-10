ASC Phoenix Footballer verlassen Hückeswagen wieder

Andreas Gotter überrascht diese Entscheidung nicht. „Wir hatten schon seit längerem festgestellt, dass die Footballer montags ihre Zeit nicht mehr nutzen“, berichtet der SSV-Vorsitzende. Ebenso hätten deren Cheerleader ihre Trainingszeit in der Realschulhalle nach Aussage des Hausmeisters seit mindestens einem Jahr nicht mehr in Anspruch genommen. Daraufhin hatte Gotter versucht, den ASC-Vorsitzenden Christian Fröhlich zu erreichen. „Doch weder per Telefon noch per Mail oder WhatsApp ist ein Kontakt zustandegekommen.“