Konzert in Hückeswagen Folk, Rock und Soul im Kultur-Haus Zach

Dieser Künstler ist weit gereist. Der Gitarrist und Sänger Sem Seiffert ist immer wieder in ganz Europa auf Bühnen zu erleben. Neben den Auftritten schreibt er auch an seinen neuen Kompositionen und Songs. So kann es sein, dass die ersten Komponenten eines neuen Songs im schwedischen Göteborg entstehen, die Weiterentwicklung an den Grachten von Amsterdam stattfinden und das Stück im italienischen Florenz finalisiert wird. Am Freitag, 3. Mai, 20.30 Uhr, spielt Seiffert im Kultur-Haus Zach und präsentiert Folk, Rock und Soul.