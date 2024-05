Schullandschaft in Hückeswagen Als würde Kästner mitfeiern

Info

Einrichtung Aktuell gehen 130 Jungen und Mädchen an der Nordstraße zur Schule. Sie bringen Voraussetzungen mit, die ihnen an Regelschulen das Lernen erschweren würden. An der Erich-Kästner-Schule (EKS) werden sie gemäß ihrer Ressourcen unterrichtet.

Geschichte Am 1. April 1949 ging die damalige Hilfsschule in Hückeswagen an den Start – mit 30 Schülern an drei Schulstandorten. Seit 2016 bildet die EKS mit der Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald als Verbund die Förderschule Nordkreis.