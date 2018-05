Hückeswagen : Fördermittel für Kultur richtig beantragen

Hückeswagen Die Landesregierung fördert Kulturprojekte, die sich über Stadt- und Gemeindegrenzen hinaus vernetzen, wie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW mitteilt. Alle Künstler aus dem Bergischen Land sind nun für Dienstag, 5. Juni, zu einer Infoveranstaltung im Kunstmuseum Villa Zanders, Konrad-Adenauer-Platz 8, in Bergisch Gladbach eingeladen. Projekte können mit einer Grobskizze vorgestellt werden, um Tipps für den Förderantrag zu erhalten oder weitere Projektpartner zu finden. Wer aktuell kein Projekt plant, kann sich informieren, an welchen Ideen gearbeitet wird und selbst Projektpartner werden oder das Projekt später in seine Stadt oder Institution einladen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei; die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt.

Anmeldung bis 25. Mai per E-Mail an info@kultur-bergischesland.de oder unter Tel. 02104 99 2071.

(chal)