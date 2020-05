Hückeswagen : Fleischer-Nachwuchs kreiert eigene, spezielle Grillwürste

Hückeswagen Um die Fertigkeiten ihrer Auszubildenden zu demonstrieren, hat die Fleischerinnung des Bergischen Landes mit den jungen Kräften die Werbeaktion „Leidenschaft und Genuss: Unser Nachwuchs macht Ihre Grillwurst!“ gestartet.

Auch die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft wegen der Corona-Krise ins nächste Jahr konnte den Nachwuchs der Fleischerinnung Bergisches Land nicht aufhalten. Die hatte erstmals eine Aktion gemeinsam mit ihren Auszubildenden umgesetzt: Die Ursprungsidee war, Grillwürste zur Fußball-EM zu entwickeln. Auch wenn vom 11. Juni bis 11. Juni nicht um den Titel in mehreren europäischen Städten gekickt wird, haben die Auszubildenden – darunter auch Mike Wassen vom Hückeswagener Ausbildungsbetrieb Fleischwaren Blumberg in Kobeshofen – die Werbeaktion „Leidenschaft und Genuss: Unser Nachwuchs macht Ihre Grillwurst!“ gestartet. „Denn gegrillt wird immer“, heißt es in einer Pressemitteilung der Fleischerinnung.