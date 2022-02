Stadt und evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Flagge für den Frieden auf dem Schloss und Friedensgebet in der Pauluskirche

Hückeswagen An diesem Wochenende wird auf dem Schloss die Fahne der internationalen Organisation „Mayors for Peace“ gehisst. Und die evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen lädt für heute, Freitag, 19 Uhr, spontan zu einem Friedensgebet in die Pauluskirche ein.

Ein Krieg mitten in Europa , quasi vor der eigenen Haustür: Das schockiert auch die Hückeswagener, macht sie betroffen, wütend, ratlos. „Die Nachrichten aus der Ukraine schockieren, ängstigen und machen sprachlos. Hilflos muss die Welt zusehen, wie die Freiheit mit Füßen getreten und zerstört wird. Was uns bleibt, ist das Gebet. Unser Herr hat dem Gebet eine große Verheißung gegeben, darauf vertrauen wir und wollen die Gebetskräfte bündeln“, kündigt Pfarrer Reimund Lenth von der evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen an. Deshalb lädt die Gemeinde spontan zu einem Gebet für den Frieden für heute Freitag, 25. Februar, 19 Uhr, in die Pauluskirche, Marktstraße, ein. Wem es möglich ist, der sollte eine Kerze mitbringen.

Auch die Hückeswagener Stadtverwaltung gedenkt der Menschen in der Ukraine. An diesem Wochenende wird auf dem Schloss die Fahne der internationalen Organisation „Mayors for Peace“ gehisst. Bürgermeister Dietmar Persian will damit ein Zeichen für den Frieden in Europa setzen. Hückeswagen ist seit 2019 Mitglied der Organisation „Mayors for Peace“. Diese Organisation wurde 1982 auf Initiative des Bürgermeisters von Hiroshima gegründet und setzt sich für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen sein. „Dass es in Europa wieder Krieg gibt, hat uns alle entsetzt. Krieg kann niemals eine Lösung für ein Problem sein. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in der Ukraine werden die `Bürgermeister für den Frieden` an diesem Wochenende an ihren Rathäusern die Flagge der Organisation als Zeichen für den gemeinsamen Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt in Europa hissen“, sagt Persian.