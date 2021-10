Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Firma Klingelnberg sucht Auszubildende

Hückeswagen Die Auszubildenden des Hückeswagener Unternehmens Klingelnberg haben sich ein ganz besonderes Konzept überlegt und kleine Videos für die künftigen Azubis gedreht.

Für das Maschinenbauunternehmen Klingelnberg ist das Thema Nachwuchsförderung immer wichtig. Die Ausbildung eigener Fachkräfte stelle eine der wichtigsten Maßnahmen des Hückeswagener Unternehmens dar, um dem immer stärker werdenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus diesem Anlass haben die Auszubildenden ein Projekt ins Leben gerufen, um den Auszubildenden in spe ihre Berufsfelder per Kurzvideo näherzubringen. Aktuell bietet Klingelnberg für das kommende Ausbildungsjahr 2022 – neben der Berufsausbildung im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich – unter anderem auch das duale Studium und die kooperative Ingenieurausbildung (KIA) an. Gemeinsam mit dem Berufskolleg Hückeswagen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, kombinierte Ausbildungswege zu beschreiten, wie beispielsweise der gleichzeitige Erwerb eines vollwertigen kaufmännischen bzw. technischen Ausbildungsabschlusses und des Vollabiturs. Außerdem bietet das Unternehmen Praktika für Schüler und Studenten an. „Als eines der führenden Unternehmen auf dem Sektor der Verzahnungsindustrie stellen wir uns den Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft“, sagt Personalleiter Dennis Weiche.