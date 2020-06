Finanzen in Hückeswagen : Sechs Millionen Mehrbelastung durch Corona?

Hückeswagen Erste Schätzungen von Stadtkämmerin Isabell Bever zeichnen ein düsteres Bild. Die Frage ist, was von Bund und Land kommt. Der für 2024 vorgesehene Haushaltsausgleich jedenfalls könnte in weite Ferne rücken.

Bei der Gewerbesteuer geht Isabel Bever für 2020 von Mindereinnahmen in Höhe von zwei Millionen Euro aus. Für die Anteile der Stadt an der Einkommenssteuer legt sie einen Minderertrag von drei Millionen Euro zugrunde, für die kommunalen Anteile an der Umsatzsteuer ein Minus von rund 500.000 Euro. Hinzu könnte eine Mehrbelastung von einer halben Million Euro durch die absehbare Erhöhung der Kreisumlage kommen. In den sechs Millionen Euro insgesamt sind demnach kleinere Posten wie zum Beispiel Ausgaben für die Desinfektion der Schulen und anderer öffentlicher Gebäude oder Mehrstunden für den städtischen Ordnungsdienst noch nicht enthalten. So oder so ist die Summe mit Vorsicht zu bewerten. Isabel Bever: „Im Moment sind das alles nur Annahmen, erste belastbare Zahlen werden wir frühestens im Herbst haben.“