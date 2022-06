Hilfe auch für Hückeswagener und Radevormwalder : Finanzamt unterstützt Bürger bei Grundsteuerreform

Wipperfürth Aufgrund der Gesetzesreform von vor drei Jahren muss die Grundsteuer bei Hausbesitzern jetzt neu berechnet werden. Dazu erhalten sie entsprechende Post vom Finanzamt Wipperfürth.

Eigentümer von Wohngrundstücken erhalten in diesen Tagen Post vom Finanzamt Wipperfürth; der Inhalt ist ein individuelles Informationsschreiben zur Umsetzung der Grundsteuerreform. „Damit stellen wir den Eigentümerinnen und Eigentümern Daten zur Verfügung, die sie bei der Erstellung der Feststellungserklärung unterstützen und die Abgabe erleichtern“, erläutert die Leiterin des auch für Hückeswagen und Radevormwald zuständigen Finanzamts Wipperfürth, Eva Wochner. Die Feststellungserklärung diene der Neuberechnung der Grundsteuer nach einer 2019 erfolgten Gesetzesreform. In Nordrhein-Westfalen gilt dabei – wie in den meisten Ländern in Deutschland – das Bundesmodell.