Mangel an Medikamenten im Land Noch sind Fiebersäfte in Hückeswagen erhältlich

Damit bleiben auf dem Markt nur noch zwei Fiebersaft-Hersteller, was auch die Montanus-Apotheke zu spüren bekommt. „Es gibt definitiv ein Engpass“, sagt Mitarbeiterin Jannette Schreiber. Wann Nachschub kommt, um den Bestand wieder aufzufüllen, sei nicht absehbar. Hamsterkäufe von besorgten Eltern habe sie nicht bemerkt. Apotheker Monzer Alagi von der Oberbergischen Apotheke greift Hamsterkäufen mit Einschränkungen beim Verkauf vor. „Wir fragen vorher, wie alt das Kind ist und ob es ein akutes Problem gibt“, sagt der Apotheken-Inhaber. Ältere Kinder ab sechs Jahren könnten beispielsweise auch zerhackte oder gemörserte Tabletten verabreicht werden. Mit paracetamolhaltigen Fiebersäfte werde sparsamer umgegangen, um sie beispielsweise für Kinder mit Asthma vorzubehalten, die kein Ibuprofen nehmen dürfen. Diese vorherige Befragung kommt nicht bei allen Kunden gut an. „Manche reagieren etwas genervt. Aber ich habe selber Kinder und möchte keine Mutter, die ein Medikament für ihr Kind braucht, vertrösten müssen“, sagt Monzer Alagi. Durch eine vorausschauende Kalkulation und die Vorbestellung des Jahresbedarfs sind in der Oberbergischen Apotheke noch ausrechend Fiebersäfte auf Lager. Das liegt daran, dass der Apotheker für seine beiden Apotheken in Hückeswagen und Bonn den Bedarf nicht nach den Corona-Jahren, in denen es weniger Atemwegsinfekte gab, berechnet hat, sondern basierend auf 2018. Notfalls könne die Apotheke auch eigene Fiebersäfte mit den Wirkstoffen herstellen. „Mit unserem Vorrat können wir Hückeswagen noch für ein Jahr versorgen“, kündigt er an.