ATV Hückeswagen : FFH fördert den Hückeswagener Handball

Hückeswagen Auf seiner Mitgliederversammlung zeigte der Verein der Freunde und Förderer des Handballsports im ATV Hückeswagen (FFH) seine Unterstützung für Senioren- und Nachwuchshandballer auf.

Wie wichtig Fördervereine sind, zeigte sich einmal mehr auf der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Handballsports im ATV Hückeswagen (FFH). Vorsitzender Bernd Schulz verwies in seinem Jahresrückblick auf die Aktivitäten des Fördervereins in der vergangenen Saison. Neben den regelmäßigen Einnahmen durch Bewirtung bei Heimspielen der Handballsenioren und -jugend trugen auch gezielte Aktionen im Laufe der Saison zur Unterstützung des Handballsports bei. So wurde zum Beispiel der Saisonstart der Senioren und der Jugend, die zusammen mit dem Nachwuchs des SV Wipperfürth in der JSG Füchse Oberberg spielen, unterstützt – der FFH spendete sowohl Getränke als auch Grillgut, um durch den Verkauf die Kasse wieder füllen zu können. Die jährliche „Füchse-Nacht“ der E- bis C-Jugend im Herbst wurde komplett vom Förderverein finanziert. Und beim Nikolausturnier der Jugend ist, dank vieler Spenden Hückeswagener Geschäftsleute, die Tombola eine Möglichkeit, Geld zu generieren. Ein großes internationales Jugendturnier ist jedes Jahr für die jungen Handballspieler der Höhepunkt. Auch hier stand der Förderverein unterstützend zur Seite.