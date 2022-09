Energie sparen in Hückeswagen : Spül- und Waschmaschine nur bei Sonnenschein

Hückeswagen/Kürten Die Feuerwehrchefs von Hückeswagen (Karsten Binder) und Stefan Landwehr (Kürten) verraten ihre ganz persönlichen Energiespartipps.

Karsten Binder Nicht immer löschen wir mit Wasser, manchmal auch mit Schaum. Ein Schaumbad ist trotzdem nicht so meins. Darauf kann ich also leicht verzichten. Beim Energiesparen nutze ich die Sonne. Denn vor fünf Jahren haben wir uns nach Beratung von der BEW eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach gebaut. Seitdem läuft unsere Spülmaschine oder Waschmaschine nur noch, wenn die Sonne scheint. Hierüber freut sich meine Frau besonders, denn sie übernimmt jeden Monat die Zählerstände und vergleicht diese. So können wir schnell feststellen, ob mehr oder weniger Strom bzw. Wasser verbraucht wurde. Am Ende eines jeden Jahres erfreuen wir uns darüber, was alles eingespart wurde. Und das mit wenig Aufwand, indem wir unser Verhalten der Sonne, soweit es möglich ist, angepasst haben.