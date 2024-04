Feuerwehr Hückeswagen Straßweger brauchen neues Löschgruppenfahrzeug

Hückeswagen-Straßweg · Der Rat muss in der Sitzung am 23. April über die Neuanschaffung des LF 10 entscheiden. Es soll das 22 Jahre alte Fahrzeug ablösen, das in keinem guten Zustand mehr ist.

16.04.2024 , 07:00 Uhr

Ein solches Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10), wie das, das im Vorjahr in Holte in Dienst gestellt wurde, soll nun europaweit auch für die Löschgruppe Straßweg ausgeschrieben werden. Foto: Feuerwehr

Die Holter hatten es im Oktober vorgemacht und ihr neues Löschgruppenfahrzeug (LF 10) eingeweiht. Das hatte die Stadt als Ersatz für das 1997 gebaute Tragkraftspritzen-Fahrzeug beschaffen, das neben der Drehleiter das ältestesteFahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr war. Nun wollen die Straßweger nachziehen, denn auch die Löschgruppe im Westen der Stadt benötigt dringend ein neues Fahrzeug. Darüber wird die Politik in der Ratssitzung am Dienstag, 23. April, abstimmen. Denn der Rat müsste die Verwaltung beauftragen, ein solches LF 10 anzuschaffen. Darum wirbt die Stadt, die in der Sitzungsunterlage für den Rat mitteilt: „Auf das Fahrzeug kann nicht verzichtet werden. Trotz der schwierigen Haushaltslage muss die Ersatzbeschaffung eingeleitet werden, da eine aktuelle Lieferzeit des Fahrzeuges bei rund 25 bis 30 Monaten liegt.“ Das derzeit noch genutzte Fahrzeug der Löschgruppe Straßweg war bereits 2002 in Dienst gestellt worden und ist nun seinerseits mit der Drehleiter das älteste Löschfahrzeug der Hückeswagener Wehr. „Es befindet sich nicht mehr auf dem Stand der Technik und weist entsprechende erhebliche Mängel auf“, teilt die Verwaltung mit. Zudem befinde es sich in einem sehr schlechten Gesamtzustand, was die Fahreigenschaften, die Verkehrssicherheitsanforderungen und die feuerwehrtechnische Beladung betreffe. Dazu sei der Aufwand für Reparaturen und Instandhaltung unverhältnismäßig hoch, was die Verwaltung zu dem Schluss kommen lässt: „Dies kann zu Verzögerungen bei Einsätzen führen.“ Das könnte dann zum Beispiel die neuen Firmen betreffen, die derzeit im Gewerbegebiet West 3 entstanden sind oder noch entstehen. Denn die Löschgruppe Straßweg muss auch dieses neue sogenannte Risikogebiet abdecken. Der aktuelle und genehmigte Haushaltsansatz für den Neukauf des LF 10 beträgt 400.000 Euro und ist im Haushaltsplan 2024/25 enthalten. Da der Wert über 221.000 Euro liegt, muss die Beschaffung EU-weit öffentlich ausgeschrieben werden – wenn der Rat der denn zustimmt.

(büba)