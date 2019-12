Hückeswagen : Feuerwehr löscht brennende Mülltonne in Wiehagen

An der Industriestraße stand am Sonntagabend ein Müllcontainer in Flammen.Brandursache ist unklar. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Ein ereignisreiches Wochenende mit mehreren Einsätzen liegt hinter der Feuerwehr.

Am Samstag waren der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Herweg alarmiert worden, weil der Sturm angeblich Bäume zum Umstürzen gebracht hatte. Bei dem am Samstagmittag auf der B 237 im Bereich Brunsbachtal handelte es sich tatsächlich nur um einen Ast, der kurzerhand in den Straßengraben befördert wurde. Am Samstagabend entfernten die Herweger einen Baum, der in Siepersbever auf die Fahrbahn gestürzt war.