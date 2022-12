Feuer in der Innenstadt von Hückeswagen Dachstuhlbrand sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr

In dem Unglückshaus wohnen nach seinen Angaben viele Menschen, es gebe drei Haustüren, viele Stockwerke und mindestens sechs Wohnungen in dem lang gezogenen Gebäude. „Früher war das eine Weberei. Textilfabrikant Friedrich Bockhacker hat das Haus erbaut, das muss zwischen 1832 und 1860 gewesen sein“, berichtete Biere, der zumindest einen großen Wasserschaden für sein Haus befürchtete. „Die Situation ist absolut belastend, denn in dem Haus ist ja alles drin, was einem gehört“, sagte er nachdenklich. Am Nachmittag dann vorsichtige Entwarnung für ihn: In seinem Haus scheint es nicht gebrannt zu haben, auch Wasser sei wohl nicht eingedrungen. Trotzdem kann er erst am Montag wieder in sein Haus, weil das THW die zerstörte Eingangstür sichern muss. „Ich atme also nur bedingt auf. Meine Sorge ist: Was passiert mit meinem Haus, wenn das Nachbarhaus abgerissen werden muss?“, fragt er.