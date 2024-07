Gasgeruch, Unfall, Dachstuhlbrand in Hückeswagen Drei unterschiedliche Feuerwehreinsätze in nur einer Stunde

Los ging’s um 11.42 Uhr mit dem harmlosesten Einsatz, auch wenn der sich zunächst alles andere als ungefährlich angehört hatte: Gemeldet worden war der Leitstelle in Gummersbach Gasgeruch in einem Ladenlokal am Etapler Platz, so dass der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Herweg umgehend ausrückten. Zwar war ein Gasgeruch wahrgenommen worden. „Die umfangreiche Erkundung ergab letztlich, dass es in der darunter liegenden Tiefgarage Maler- und Lackierarbeiten gab“, berichtete Gerhardus. Deren Gerüche waren durch die Belüftungsanlage in das Geschäft gezogen und hatte die Mitarbeiter alarmiert. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht erforderlich.