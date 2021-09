In Hückeswagener Flüchtlingsunterkunft : Festnahme nach versuchtem Totschlag

In Hückeswagen kam es am Mittwochabend zu einem heftigen Streit in einer Flüchtlingsunterkunft. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Noch ist die Nachrichtenlage eher dürftig. Was feststeht: Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln gaben am frühen Freitagnachmittag bekannt, dass Polizisten am späten Mittwochabend einen 24 Jahre alten Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Hückeswagen festgenommen haben. Der aus der Türkei stammende Tatverdächtige soll nach Angaben von Polizeipressesprecherin Jessica Kluszczyk gegen 22 Uhr einen ebenfalls in der Unterkunft lebenden Iraner (28) bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt haben.