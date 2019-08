Ferienspaß in Hückeswagen : Auf Big Board über die Bever

Großberghausen Die Grünen hatten zum Ferienspaß auf der Bever eingeladen. Beim Stand Up Paddling hatten die Jungen und Mädchen jede Menge Spaß.

Etwas Besonders hatten sich die Hückeswagener Grünen für ihre Ferienspaß-Aktion ausgedacht: Stand Up Paddling (SUP). Ortssprecherin Shirley Finster unterstützte zusammen mit ihrer Ratskollegin Constanze Werth die Kinder bei der Aktion auf dem Wasser. Egbert Sabelek und Utz Gessner betreuten derweil den Grill am Mittag und das Kuchenbuffet am Nachmittag, jeweils nach dem Wasserspaß.