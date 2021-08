Feiern, Stöbern und Verkaufen in Hückeswagen : Feierabendmarkt geht Donnerstag in die dritte Runde

Hückeswagen Die beiden Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Monika Zöller und Andrea Poranzke, und alle weiteren Beteiligten hoffen darauf, dass es wenigstens trocken bleibt.

Die beiden ersten Auflagen des Bergischen Feierabendmarkts in Hückeswagen hatten vom Wetter her fast alles zu bieten, was derzeit möglich ist: Bei der Premiere am 10. Juni war es angenehm warm und vor allem trocken, so dass viele Besucher die Veranstaltung zu einem „Mini-Altstadtfest“ gemacht hatten. Vor vier Wochen, am 8. Juli, dann herrschte Ernüchterung bei Marktbeschickern, Veranstaltern und Besuchern, denn der Dauerregen machte ein fröhliches Feiern, Stöbern und Verkaufen beinahe unmöglich, weswegen der Bergische Feierabendmarkt auch frühzeitig abgebrochen werden musste.