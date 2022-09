Fast 300 Radler starten für Hückeswagen : Volle Radtrasse zum Auftakt der Aktion „Stadtradeln“

Zwischenstopp: Viele Radfahrer machten Halt am Infostand am Radweg in Hückeswagen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Für Hückeswagen haben sich derzeit 32 Teams mit insgesamt 285 Radfahrer angemeldet, die viele Kilometer für „ihre“ Stadt sammeln wollen.

Nicht nur das schöne Wetter lud am Wochenende zum Radfahren ein, auch der Auftakt der Aktion „Stadtradeln“ lockte viele Zweiradfahrer auf die Straßen und Radfahrwege. In den kommenden drei Wochen geht es wieder darum, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu „erradeln“. Im Oberbergischen Kreis messen sich zeitgleich die Kommunen Hückeswagen , Radevormwald, Wipperfürth und Marienheide. In den vier Städten konnten am Sonntag Stempel gesammelt werden, für die es nach dem vierten Stempel eine kleine Überraschung gab.

Am Bergischen Kreisel besetzten Heike Rösner und Jennifer Johrde von der Stadtverwaltung die Stempelstelle für die Schloss-Stadt. „Es haben sich 32 Teams mit 285 Radler angemeldet“, berichtete Heike Rösner. Um 9 Uhr morgens hätte die erste Fahrradfahrerin schon 17 Kilometer auf ihrem Konto gehabt. Früh gestartet waren auch die Hückeswagener Gabi und Jörn Wienert, die zum Frühstück mit dem Rad nach Marienheide gefahren waren. Vielfahrer Christoph Grimlowski aus Radevormwald nutzt jede Gelegenheit, um aufs Rad zu steigen. „Im vorigen Jahr bin ich 4500 Kilometer gefahren“, gab er an. Im Urlaub hatte er das Fahrrad dabei, so wie auch Klaus Völzke (63). Der Radevormwalder hat sich dem Team „Ausgewogen unverpackt“ angeschlossen. „Wir sind 18 Leute mit einigen echt guten Radlern im Team“, sagte Teamkollegin Maike Gessner (25). Die Stadtradler wollen so oft wie möglich das Auto durch das Fahrrad ersetzen. Das spart nicht nur Sprit, sondern sorgt auch für eine verbesserte Klimabilanz. Diese Idee unterstützen die Mitglieder der Grünen in Hückeswagen, die ebenfalls am Sonntagvormittag zu einer gemeinsamen Radtour aufgebrochen waren. Das gesteckte Ziel des Teams: Besser sein, als im vorigen Jahr. „Ich habe schon überlegt, den Autoschlüssel abzugeben und immer mit dem Rad zur Arbeit nach Lüttringhausen und zu den Ausschusssitzungen zu fahren“, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Shirley Finster. „Wenn es drei Wochen lang nicht regnen würde, wäre das auch okay“, fügte sie hinzu.