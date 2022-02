Behinderten-Parkplätze in Hückeswagen : Farbe für Parkplätze bleibt umstritten

Hückeswagen In der digitalen Informationsveranstaltung zum Bauausschuss wurde noch einmal über mögliche farbige Markierungen von Behinderten-Parkplätzen diskutiert. Eine Entscheidung gibt‘s dazu bislang aber noch nicht.

Blau wird mit vielen positiven Eigenschaften assoziiert wie Sympathie, Harmonie, Freundlichkeit oder Freundschaft. Sie gilt zudem als Farbe der Ferne, der Weite und der Unendlichkeit sowie des Vertrauens und der Verlässlichkeit. Ob sie aber auf Hückeswagener Asphalt und Pflaster eine Zukunft hat, ist eher ungewiss. Auch wenn der Arbeitskreis Inklusion das gerne so sähe. In einem Antrag an die Stadt hatte der im Herbst gefordert, die Behinderten-Parkplätze im Stadtgenbiet farblich besser zu kennzeichnen. Mit einem Blau, wie es in anderen Städten bereits der Fall ist.