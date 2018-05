Hückeswagen: Familientag mit großer Football-Party

Hückeswagen Der Football-Verein ASC Phoenix Bergisch-Land bewies Gastfreundschaft: Für den Kinder- und Familientag hatten sich die Sportler zusammen mit befreundeten Vereinen viel einfallen lassen, um die zahlreichen Besucher zu unterhalten.

Noch vor zwei Wochen rannten zahlreiche Kinder und Erwachsene auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle beim Talsperrenlauf um die Wette. Am Samstag ging es gemütlicher zu. Da hatte der Football-Verein ASC Phoenix zum Familientag auf den Sportplatz eingeladen. Bei herrlichem Sonnenschein füllte sich der Platz mit Besuchern schon gegen Mittag.

Die Sportanlage hatte sich in ein kleines Freizeitareal verwandelt - mit Hüpfburg, Torwandschießen, Vorführungen der Cheerleader und zahlreichen Essensständen. Besonders eindrucksvoll war die überdimensional große, aufblasbare Dartscheibe, auf die nicht mit Pfeilen, sondern mit Klettbällen geschossen wurde. Die Stromzufuhr lieferte das Technische Hilfswerk (THW), das mit einem Einsatzwagen vor Ort war, um ein wenig Werbung für sich und das große Sommerfest am kommenden Wochenende zu machen. Ebenso präsentierte sich der Ein-Euro-Verein Hückeswagen, um neue Mitglieder zu gewinnen.

Vereine Es beteiligten sich die Jugendabteilung des RSV, die THW-Jugend des Ortsverbands Hückeswagen, der Reiterhof Tabak, der FC Heide und der Ein-Euro-Verein. Die Cheerleader "Flames of Phoenix" boten Tanzvorführungen und Workshops zum Mitmachen an.

Programm Das Angebot auf dem Sportplatz am Samstag von 10 bis 22 Uhr beinhaltete Hüpfburg, Fußball-Dart, Ponyreiten, Cheerleading, American Football, THW-Vorführung und Biker-Show mit den "Bikergirls Bergisch Land". Am Abend gab es Livemusik mit der Band "40 Grad Rockt" auf dem oberen Sportplatz.

Das Fußball-Dart wurde vom Rasensportverein (RSV) 09 betreut. Für die Kinder gab es Panini-Hefte und Sammelbilder passend zur anstehenden Fußball-WM. Jugendleiter Sascha Bieg freute sich, dass das Angebot so gut ankam. "Wir wurden vor zwei Monaten gefragt, ob wir etwas zum Familientag von Phoenix beisteuern können, um den Tag noch attraktiver zu gestalten." Die Zusammenarbeit der Vereine habe dabei sehr gut harmoniert. "Kinder und Jugendliche sind ja genau unsere Zielgruppe", fügte Bieg hinzu.

Nicht so entspannt ging es auf dem Spielfeld zu. Um den Besuchern einen Einblick in die Sportart "American Football" zu geben, lieferten sich die Phoenix und die befreundete Mannschaft "Mensfelden Miners" ein spannendes Trainingsspiel. Kommentiert wurden die Spielzüge von Lutz Tyralla. "Viele kennen Football nur aus dem Fernsehen, da eignet sich so ein Testspiel optimal, um den Sport zu präsentieren", sagte der Stadionsprecher.