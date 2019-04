Fahrradklima-Test 2018 : Radfahren in Hückeswagen hat Luft nach oben

Hückeswagen Zufriedenstellend mit Verbessungspotenzial – so lautet das Fazit des Ergebnisses des ADFC-Fahrradklima-Tests 2018 für Hückeswagen. In der Schloss-Stadt könnte es laut Bürgermeister weitere Verbesserungen geben.

Dass das Ergebnis nicht besser ausfiel, liegt auch an den beiden weiteren Kritikpunkten: nur wenige Einbahnstraßen seien für Radfahrer geöffnet, und es gebe kein Angebot, Fahrräder auszuleihen. Hier will der Bürgermeister mit dem Betreiber des einzigen Fahrradgeschäfts in der Stadt sprechen, ob er nicht Leihfahrräder anbieten könnte. Zumal die Nachfrage derzeit steigt. „Die Stadt wird jedenfalls keine eigenen Räder vermieten“, betont Dietmar Persian. Und was das gegenläufige Befahren einer Einbahnstraße betrifft, kann sich der Bürgermeister durchaus vorstellen, dass die Stadt die Islandstraße dafür einmal öffnen wird. Schon jetzt würde so mancher Radler, obwohl das eigentlich nicht erlaubt sei, das Island hinunter und damit gegen die Einbahnstraße befahren. Keine guten Noten gibt es außerdem für die schlechte Säuberung der Radweg und den fehlenden Winterdienst – jedenfalls nach Auffassung der Abstimmungsteilnehmer.