Hückeswagen : Fahranfänger (19) demoliert sein Auto mit 1,8 Promille

Polizeieinsatz in Hückeswagen.

Hückeswagen (tei.-) Seinen Führerschein ist ein 19-jähriger Fahranfänger aus Hückeswagen erst einmal los. Denn seine Fahrt am Samstagmorgen von Wipperfürth nach Hückeswagen endete für ihn mit einem demolierten Auto, einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins, teilte die Polizei mit.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte in Höhe der Ortslage Kobeshofen auf der Bundesstraße 237 gegen 4 Uhr einen liegengebliebenen PKW mit eingeschalteter Warnblinkanlage angetroffen. Das Auto wies auf der gesamten rechten Seite diverse Beschädigungen auf; der linke Vorderreifen war völlig zerfetzt. Der 19-jährige Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinwirkung und konnte zur Herkunft der Schäden keine Angaben machen. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an, so dass eine Blutprobe fällig war. Eine entsprechende Unfallstelle konnte durch die Polizei nicht aufgefunden werden.

Hinweise unter 022161 81990.