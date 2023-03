Fachkräftemangel auch in Hückeswagen zu spüren Berufsfelderkundung für achte Klassen

In der Schloss-Stadt gibt es zahlreiche Unternehmen, die auch die Möglichkeit haben, Praktika anzubieten – seien es Ein-Tages-Praktika wie der Berufsfelderkundungstag oder die mehrtägigen oder auch mehrwöchigen Praktika in den höheren Jahrgangsstufen. Der Realschullehrer wendet sich an die Unternehmen mit dem Aufruf, sich an der Berufsfelderkundung zu beteiligen – im eigenen Interesse, aber auch in jenem der Jugendlichen. „Fast alle Firmen brauchen doch Praktikanten und vor allem Azubis – und hier ist ein Instrument, das kaum genutzt wird“, sagt der Lehrer.