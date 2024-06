Privatschule Bergischer Unternehmer Zehn Schüler schaffen Fachhochschulreife am Berufskolleg Hückeswagen

Dass das Berufskolleg im laufenden Schuljahr keinen Abiturjahrgang hatte, liegt vermutlich an den Nachwirkungen von Corona. So betont die Verwaltungsleiterin: „Wir hatten weniger ,Doppelqualifizierer‘. Daraus resultierte nur ein Interessent für die FOS 13, der sich dann auch für den Verbleib in seinem Ausbildungsbetrieb entschieden hat.“ Die neuen Unterstufen seien aber wieder gut gefüllt, so dass am Berufskolleg im kommenden Schuljahr etwa 130 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Sie absolvieren dort eine Duale Ausbildung mit dem Ziel, nach drei Jahren diese abgeschlossen und das Abitur in der Tasche zu haben.