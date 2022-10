Stadtjugendpflegerin soll bleiben, bis Nachfolger gefunden ist : FaB sorgt sich um die Jugendarbeit in Hückeswagen

Hückeswagen Der bevorstehende Abschied der kompletten Leitung des Jugendzentrums zum Jahresanfang hat die FaB-Fraktion dazu veranlasst, für die nächste Ratssitzung einen Antrag zu stellen.

Auf das Jugendzentrum und die Jugendarbeit in Hückeswagen kommen schwere Zeiten zu. Denn zum einen fokussiert sich Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke, die auch Leiterin des Jugendzentrums ist, zu Jahresbeginn komplett auf die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing. Zum anderen wird ihr Stellvertreter David Visse, der bereits als Nachfolger auserkoren war, die Stadtverwaltung und damit auch das Jugendzentrum verlassen. Das hat jetzt die FaB auf den Plan gerufen. In einer Pressemitteilung teilt sie mit: „Mit großem Bedauern mussten wir von der Versetzung von Frau Poranzke erfahren. Durch den Weggang von David Visse sehen wir den Erhalt des Jugendzentrums gefährdet.“ Zumal dadurch auch viel Wissen verloren ginge. Deswegen wird die Fraktion der Freien aktiven Bürger für die Ratssitzung am 22. November einen Antrag einreichen. Darin fordert sie, dass Andrea Poranzke weiterhin mit einer halben Stelle am Jugendzentrum beschäftigt bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist.