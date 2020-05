Corona-Krise : FaB regt für Hückeswagener Lokale einen „Gastro-Gipfel“ an

Hückeswagen Um die Gastronome in der Schloss-Stadt, die seit Wochen schließen müssen, zu unterstützen, will die FaB einen „Gastro-Gipfel“. Mit Bürgermeister, Wirtschaftsförderung und den Gastronomen selbst.

Die FaB will ein „Rettungspaket“ für die Hückeswagener Gastronomie schnüren. In einem Schreiben an Bürgermeister Dietmar Persian formuliert Fraktionsvorsitzende Brigitte Thiel: „Die Gastronomie braucht unsere Hilfe.“ Schließlich seien seit sechs Wochen alle Restaurantbetriebe in Hückeswagen dicht. Und das seien sechs Wochen ohne nennenswerte Umsätze für die meisten. Allerdings bieten einige seit Beginn oder kurz nach der erzwungenen Schließung von Cafés, Restaurants und Kneipen Abhol- und Lieferdienste an. Wobei sich das ab kommendem Montag, 11. Mai, ändern wird, denn dann können landesweit die Gastronomiebetriebe wieder öffnen – unter den geforderten Sicherheits- und Hygienestandards.

Ob der „Gastro-Gipfel“ unter Beteiligung der Wirtschaftsförderung, des Bürgermeisters und Vertretern der Gastronomie, den die FaB in ihrem Schreiben vor der Ankündigung des Ministerpräsidenten am Donnerstag angeregt hatte, noch zustande kommt, ist zwar fraglich. Fraktion und Vorstand unterbreiten dem Bürgermeister jedoch einige Lösungsvorschläge, die auch nach der Wiedereröffnung in die Tat umgesetzt werden könnten. So sollten etwa Restaurantbesuch an eine vorherige Reservierung gekoppelt werden, so dass Überbuchung oder Schlangen vor den Lokalen vermieden werden. Auch sollte auf die Bedienung verzichtet werden, vielmehr sollen die Kunden ihre Speisen und Getränke an der Theke selbst abholen. Zudem fordert die FaB eine kostenfreie Außengastronomie, also den Entfall von Gebühren für diese Bereiche.