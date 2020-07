Hückeswagener Politik : FaB: Persian soll Dammsperrung verhindern

Hückeswagen Der Bürgermeister widerspricht der Kritik von Fraktionschefin Brigitte Thiel vehement. Und er fragt sie, warum sie nicht schon eher ihren Unwillen bekundet hat, da sie von den Plänen bereits seit Ende Mai wissen müsse.

Dass am Freitag, 3. Juli, der Beverdamm für Autos, Lkw und Motorräder für eine dreimonatige Testphase gesperrt wird (die BM berichtete), passt der FaB überhaupt nicht. Ihre Fraktionsvorsitzende Brigitte Thiel fordert Bürgermeister Dietmar Persian daher auf, beim Oberbergischen Kreis sein Veto einzulegen „und mit allen Mitteln zu versuchen, diese Entscheidung rückgängig zu machen“. Die durch die Sperrung gewünschten positiven Effekte stünden in keinem Verhältnis zu den Nachteilen für die Anwohner der alternativen Strecken, schreibt Brigitte Thiel. Auch befürchtet sie einen Verdienstausfall der Bever-Gastronomie. Und sie fragt, ob die monatelange Sperrung der Rader Straße bei der Beverdamm-Entscheidung berücksichtigt worden sei. „Die Sperrung des Beverdamms ist, soweit wir wissen, in keinem politischen Gremium in Hückeswagen diskutiert oder entschieden worden, so dass die Verantwortung für den Hückeswagener Bereich ausschließlich bei Ihnen liegt“, schreibt sie.

Der Bürgermeister antwortet in einer Mitteilung an die übrigen Fraktionsvorsitzenden und die Presse: „In der Tat wurde nicht darüber entschieden, weil die Sperrung einer Kreisstraße nicht in die Entscheidungshoheit der Stadt fällt.“ Verantwortlich sei vielmehr der Kreis in seiner Funktion als Straßenverkehrsbehörde und Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraße. Auch wenn die Stadt nicht für die Dammsperrung zuständig ist, habe er bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25. Mai über die Absicht des Kreises informiert, den Beverdamm voraussichtlich mit Beginn der Sommerferien für den Kfz-Verkehr zu sperren. An dieser Sitzung habe Brigitte Thiel teilgenommen. Persian: „Wenn Sie die Sperrung nicht für richtig halten, bin ich verwundert, dass Sie sich nicht schon in der Sitzung oder in den Wochen danach dagegen ausgesprochen haben.“