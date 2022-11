Kritik am Zustand des Kunstrasens : FaB fordert zweiten Sportplatz für Hückeswagen

Hückeswagen Zudem soll die Stadt einen Maßnahmenplan „für die nachhaltige Instandsetzung“ des Platzes an der Schnabelsmühle erstellen. Darüber soll im nächsten Schulausschuss diskutiert werden.

Schon seit Längerem klagen viele Sportvereine über die Enge vor allem bei den Trainingszeiten auf Hückeswagens einzigem Sportplatz (unsere Redaktion berichtete). „Die Anzahl der Vereine macht einen Spielbetrieb sehr schwierig und bietet keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten“, schreibt Löhe. Verschiedene Vorschläge für einen neuen bzw. erweiterten Sportplatz, die beim Bürgermeister vorgestellt worden seien, seien ungehört und unerwähnt geblieben. In einem Antrag an die Stadt kritisiert die FaB die unterschiedlichen (geflickten) Oberflächen des Kunstrasens, was dazu führe, dass der Rasen bei Feuchtigkeit an verschiedenen Stellen unterschiedlich bespielbar sei. Im Jugendtraining habe es aufgrund der Stolperkante der ausgeflickten Stellen bereits Verletzungen gegeben, heißt es in dem Schreiben. Bei stärkerem Regen bildeten sich an zahlreichen Stellen Pfützen auf dem Rasen, offensichtlich ist das Drainagesystem nicht mehr in Ordnung. „Eigentlich ist das Spielfeld in diesen Situationen nicht mehr bespielbar“, betont FaB-Fraktionschefin Brigitte Thiel, die den Antrag unterschrieben hat.