Hückeswagen: Extrafahrten der Polizei aufgrund Personalmangels

Hückeswagen Zwei Jahre nach dem Umbau der Zellen der Wipperfürther Polizeiwache, von der aus auch Hückeswagen betreut wird, steht diese in der Kritik: An den meisten Tagen der Woche sollen die Zellen nicht genutzt werden könnten, weil nicht genügend Wachpersonal zur Verfügung stehe. Die Polizeibeamten könnten Personen unter der Woche nicht nach Wipperfürth ins Gewahrsam bringen und müssten sie stattdessen nach Gummersbach fahren. Dies halte die Polizeibeamten unnötig von der Ausübung des Streifendienstes ab. "Wenn am äußersten Rand von Radevormwald, kurz vor Wuppertal, jemand randaliert, legen die Kollegen mit ihm fast eine Stunde Autofahrt zurück", sagte Uwe Dick, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Oberberg, gegenüber der Bergischen Landeszeitung in Wipperfürth.

Die Fahrten nach Gummersbach halten sich in Grenzen. "Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 27. Februar wurden 28 Personen in Wipperfürth in Gewahrsam genommen und 15 nach Gummersbach gebracht", berichtet Tietze. Das zeige auf der einen Seite, dass am Wochenende, wenn die Wipperfürther Wache besetzt ist, fast doppelt so viele Vorfälle stattfänden. Auf der anderen Seite müssten die Beamten im Schnitt nur alle zehn Tage eine Fahrt nach Gummersbach auf sich nehmen. "Insoweit ist der Transportweg von Wipperfürth nach Gummersbach vom zeitlichen Ansatz her wesentlich geringer, so dass im Endeffekt mehr Polizisten für den Dienst auf der Straße zur Verfügung stehen, als wenn jede Wache den Gewahrsam rund um die Uhr gewährleisten müsste", versichert Tietze. Deshalb habe man den Wachhabenden in Waldbröl und Wipperfürth in den Nachtdiensten von Sonntag bis Donnerstag zugunsten einer stärkeren Präsenz auf der Straße gestrichen.