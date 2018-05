Hückeswagen: Expertin fordert neue attraktive Wohnungen für Hückeswagen

Hückeswagen Geht es nach Petra Heising vom Gutachterbüro Empirica, müsste die Stadt jetzt schnell Bauland ausweisen, damit viele Wohneinheiten errichtet werden.

Die Mitarbeiter von Empirica haben festgestellt, dass im oberbergischen Norden - im Gegensatz zur Mitte und zum Süden - seit Beginn des 21. Jahrhunderts zu wenig Wohnraum angeboten worden ist. Daher hätten sich viele in den beiden anderen Teilräumen Oberbergs, aber auch in anderen Teilen des Bergischen Lands angesiedelt. Dazu kommt ein hoher Sterbeüberschuss. "Den werden Sie bis 2030 auch nicht mehr wegbekommen", sagte Heising. "Es gibt hier nicht so viele junge Mütter, die entsprechend viele Kinder bekommen könnten." Sie ließ zwar durchblicken, dass durch die Zuweisung von Flüchtlingen, die in der Regel jung seien, die Diskrepanz zwischen Geburten und Sterbefällen geringer werden wird. Aber auch das reiche letztlich nicht aus, dem Schrumpfen der Bevölkerung Einhalt zu gebieten. Was also tun? Die Diplom-Volkswirtin: "Sie müssen die Babyboomer aus ihren Häusern herausbekommen." Die Menschen der Geburtsjahrgänge aus den 1960er Jahren stellten zurzeit, aber auch in zwölf Jahren, die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe im Oberbergischen. Deren Kinder würden jetzt studieren oder seien in der Ausbildung. In wenigen Jahren aber stünden sie vor der Entscheidung, wo sie mit ihren Familien leben wollen - und ob sie vielleicht wieder in ihre Heimat zurückkehren. Doch wenn die Eltern immer noch in ihrem Häuschen lebten, würden sich ihre Kinder woanders umschauen.