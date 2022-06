Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Kennenlernen auf Ukrainisch

Hückeswagen Die Evangelische Kirchengemeinde und der CVJM hatten für Sonntag Geflüchtete aus Osteuropa, die derzeit in Hückeswagen leben, ins Gemeindezentrum Lindenberg eingeladen.

Gut 120 Menschen aus der Ukraine haben in der Schloss-Stadt Unterschlupf gefunden vor dem Krieg in ihrer Heimat. 28 von ihnen nahmen am Sonntag die Einladung der Evangelische Kirchengemeinde und des CVJM zum Kennenlernen an und trafen sich mit etwa 25 Einheimischen im Gemeindezentrum Lindenberg. „Sie verlebten einige entspannte Stunden, die sie gewiss nicht ihr Leid und ihre Schrecken vergessen ließen, ihnen jedoch vermittelten, dass in Hückeswagen Menschen leben, die ihnen beistehen wollen und Anteil an ihrem Schicksal nehmen“, berichtet Birgt Engels vom Presbyterium.