Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen Kontakte knüpfen in der Krabbelgruppe

Info

Offen und kostenfrei Die Teilnahme an der neuen Krabbelgruppe in der evangelischen Kirchengemeinde, Lindenbergstraße 8, ist für alle Eltern – mit und ohne Gemeindezugehörigkeit – offen und kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Krabbelgruppe findet jeden zweiten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 11 Uhr statt; nächster Termin: 25. Januar. Informationen gibt es bei Nadja Böhm,Tel. 02192 9376685 oder per E-Mail an: nadi407@gmx.de